Появились подробности о попытке прорыва ВСУ в Курскую область после начала перемирия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наступать на Теткино Курской области силами от 40 до 50 человек. Подробности о попытке прорыва после начала перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, сообщил Mash в Telegram.

По информации издания, наступлению предшествовали артподготовка и бомбардировка. Сейчас украинские войска пытаются продвигаться к Теткино со стороны Рыжевского леса с целью занять улицу Чапаева на западной стороне населенного пункта. Наступающих солдат ВСУ атаковала российская авиация.

МИД России обозначил условия долгого перемирия с Украиной

Кроме того, зафиксированы попытки наступления в районе поселка Новый Путь, где ВСУ задействовали танк, инженерную машину разграждения и три боевых бронемашины. Канал выяснил, что эта техника также уничтожена российской авиацией.

По данным Mash, с 5 мая в ходе попыток прорыва в Курскую область ВСУ потеряли около 150 человек.