Выросло число погибших пакистанцев при ударах ВВС Индии

Погибшими в результате удара индийских войск по Пакистану числятся 24 человека, ранеными — 46. Об этом заявил гендиректор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмед Шариф Чаудри, передает телеканал Geo.

Напомним, что ранее Министерство обороны Индии объявило о начале операции «Синдур» в ответ на теракт в Пахалгаме. В ходе операции были нанесены удары по объектам террористической инфраструктуры на территории Пакистана. В ведомстве подчеркнули, что ни один пакистанский военный объект не был атакован в рамках операции. В то же время власти Пакистана сообщили о том, что Индия нанесла удары по пяти населенным пунктам в их стране. Число погибших постоянно увеличивается.

Согласно информации от телеканала Samaa, число пострадавших в результате ударов составляет 61.

После того как 22 апреля в районе Пахалгам в индийском штате Джамму и Кашмир произошло нападение террористов, отношения между Индией и Пакистаном стали более напряженными. Неизвестные вооруженные люди открыли огонь по туристам в долине Байсаран, которая является популярным туристическим направлением. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с запрещенной в России террористической организацией «Лашкар-и-Тайба»* (запрещена в России). В результате теракта погибли 25 граждан Индии и один гражданин Непала.

* Запрещенная в России террористическая организация