Стало известно о новой волне наступления ВСУ на Курскую область

Утром в среду, 7 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали новую волну наступления на населенный пункт Теткино в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

В направлении российских позиций, как уточняется, выдвинулась бронегруппа с танком и боевой бронированной машиной из сумских населенных пунктов Искрисковщина и Будки. Ответным огнем их встретил ивановский десант и разведчики.

«Один украинский танк был сожжен в ходе боя. Противник продолжает подвозить пехоту на квадроциклах. Также враг продолжает боевую активность на окраине Теткино, смежной с сумской Рыжевкой», — говорится в сообщении канала.

По его утверждению, само Теткино практически зачищено от ВСУ в ходе боев. Украинские войска тем временем продолжают копить силы в приграничье для осуществления новых атак в ближайшее время, уверены авторы канала.

Стали известны подробности нового наступления ВСУ в Курской области

Ранее в сети появились кадры уничтожения бронетехники ВСУ у «зубов дракона» на границе Курской области. На кадрах видны удары по инженерной машине разграждения украинских военных у бетонных заградительных конструкций, а затем по боевой бронированной машине.

С 5 мая ситуация на границе Курской области с Украиной обострилась, сообщалось о многократных попытках прорыва границы со стороны ВСУ. 6 мая появились данные о подступлении к границе грузовых колонн противника, а также о новых атаках пехоты. В Кремле вопрос о ситуации в приграничье переадресовали в Минобороны — ведомство ситуацию пока официально не комментировало.