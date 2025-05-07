Индия назвала цели авиаударов по Пакистану

Индия провела операцию «Синдур» для предотвращения новых нападений террористов с Пакистана, получив соответствующие разведданные о готовящихся атаках на свою территорию, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри.

По словам Мисри, Индия провела операцию «Синдур» для предотвращения данных угроз, воспользовавшись своим правом на упреждение. Как подчеркнул Мисри, действия индийской стороны были «взвешенными, без эскалации, соразмерными и ответственными», передает ТАСС.

Представительница ВВС Индии Вьомика Сингх на брифинге заявила, что индийские военные проявили значительную сдержанность в ответ на теракт в Пахалгаме. Она отметила, что вооруженные силы страны готовы к ответу на любые действия Пакистана, способные привести к эскалации ситуации.

Китай обратился к Индии и Пакистану

Ране армия Пакистана заявила о 24 погибших в результате ударов Индии. Глава МВД Индии Амит Шах уточнил, что операция «Синдур» проходит в ответ на убийство мирных жителей в Пахалгаме.

Пакистан провел ответный запуск ракет по индийским объектам. Индия и Пакистан обвинили друг друга в гибели мирных жителей на фоне обострения ситуации на границе.