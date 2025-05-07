Киев направил элитный полк «К-2» ВСУ в ЛНР для одной цели

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило элитный полк БПЛА «К-2» в район Белогоровки Луганской народной республики (ЛНР). Так Киев хочет помешать ВС РФ освободить Григоровку в Донецкой народной республике (ДНР), заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Для стабилизации ситуации в районе Белогоровки и кременских лесах украинское командование задействовало в данном районе военнослужащих 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2"», — сообщил военный эксперт.

По его словам, характер действий противника указывает на то, что он должен предотвратить освобождение российскими войсками населенного пункта в ДНР и продвижение ВС России на прочих участках фронта.

Марочко: ВС России продвигаются на стыке ЛНР и ДНР

Марочко обратил внимание, что военнослужащие элитного украинского полка «не жалеют дронов», очень интенсивно применяя их на этом направлении.

Ранее сообщалось, что бойцы армии России продвинулись в ДНР, вплотную подойдя к Григоровке. Им также удалось уничтожить два опорных пункта Вооруженных сил Украины в кременских лесах.