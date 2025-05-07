Около Ярославля отразили атаку трех украинских БПЛА

Атака трех украинских беспилотников отражена на подлете к Ярославлю, пострадавших нет.

Об этом Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"На подлете к Ярославлю отражена атака трех украинских БПЛА. Разрушений и пострадавших нет", - написал он.

Евраев отметил, что на территории региона могут находиться фрагменты БПЛА, которые важны для следствия. При их обнаружении он попросил жителей отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить о местонахождении фрагментов по телефону 112. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается, добавил губернатор.