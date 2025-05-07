Марочко: ВС России продвигаются на стыке ЛНР и ДНР

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что бойцы ВС России продвигаются вперед на стыке ЛНР и ДНР.

Об этом он рассказал РИА Новости со ссылкой на свои источники.

«За истекшие сутки в ходе активных боевых действий нашим войскам удалось продвинуться в районах населенных пунктов Макеевка ЛНР, Катериновка и Новое в ДНР», — отметил Марочко.

Эксперт Марочко: линия боевого соприкосновения в зоне СВО зашевелилась

По его словам, вместе с этим успехи ВС России зафиксированы в районе Торского и Ямполовки.

Он также указал, что украинские оккупанты пытаются вести манёвренную оборону, но уже вынужденно оставили ряд позиций из-за несвоевременного восполнения потерь.

Ранее в Минобороны России заявили, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс удар по пункту временной дислокации украинских оккупантов.