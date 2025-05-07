Российские войска продвинулись на границе ЛНР и ДНР

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись на границе Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Об этом сообщает в Telegram подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На сватовско-кременском участке ВС России развивают успех. За истекшие сутки в ходе активных боевых действий нашим войскам удалось продвинуться в районах населенных пунктов Макеевка ЛНР, Катериновка и Новое в ДНР», — рассказал экс-военный.

Он добавил, что несмотря на попытки Вооруженных сил Украины организовать маневренную оборону, российские войска продолжают наступать и развивают успех и на других направлениях, в частности у Торского и Ямполовки.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска уничтожили в Харькове склады с вооружением НАТО. По его словам, в складских помещениях находились комплектующие для ударных дронов, средства связи и другое дорогостоящее оборудование, поставленное западными странами.