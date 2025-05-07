Пакистан назвал условие для остановки военных действий
Пакистан не станет нагнетать напряженность в конфликте с Индией, если она прекратит военную операцию "Синдур" и другие агрессивные действия. Об этом министр обороны исламской республики Хаваджа Асиф заявил в интервью телевидению агентства Bloomberg.
"Мы все это время говорили, что не предпримем ничего против Индии. <...> Если Индия отступит, мы определенно свернем свои военные действия. Но пока нас атакуют, нам придется отвечать, нам придется защищаться", - сказал Асиф.
На вопрос ведущего о возможности переговоров после серии обоюдных ударов министр ответил, что "не в курсе таких контактов".