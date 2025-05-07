В Киеве в четвертый раз за ночь слышны взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщает "Общественное. Новости". До этого мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что в городе слышны взрывы и работают системы ПВО. Он предупредил горожан об "опасности баллистики" и призвал их оставаться в укрытиях.

По словам градоначальника, медиков вызвали в Соломенский район украинской столицы после падения там обломков ракеты. Там произошел пожар в складских помещениях на площади около 300 кв. м.

Позднее градоначальник добавил, что в Святошинском районе загорелись несколько квартир на верхних этажах жилого дома, а в Днепровском - зафиксированы разрушения на верхнем этаже дома. По последним данным, в результате атаки пострадали семь киевлян, среди них четверо детей.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.