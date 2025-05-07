В Смоленской области сбили украинский БПЛА

Украинский беспилотный летательный аппарат сбит над территорией Рославльского округа Смоленской области. Предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

"Украинская сторона с использованием беспилотных летательных аппаратов вновь предприняла попытку совершить атаку на Смоленскую область. Средствами РЭБ Министерства обороны РФ сбит вражеский БПЛА над территорией Рославльского округа. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет", - написал он.

Глава региона отметил, что на место падения дрона направлены оперативные службы, и призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА при обнаружении.