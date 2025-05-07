В Минобороны Пакистана сделали завяление об ударах Индии

Минобороны Пакистана: на индийские удары Исламабад даст «ещё более сильный ответ»
Министр обороны Пакистана Хаваджи Асифа заявил, что на индийские удары Исламабад даст «ещё более сильный и громкий ответ».
Его слова передаёт местный канал SAMAA TV.
«Трусы попытались нанести удар из тени. Индия атаковала в темноте, но наш ответ будет сильнее и громче», — заявил глава оборонного ведомства.
6 мая Вооружённые силы Индии приступили к проведению операции «Синдур», в рамках которой были нанесены удары по «террористической инфраструктуре» в Пакистане. Об этом заявили в индийском Министерстве обороны.
Позже в SAMAA TV сообщили, что Пакистан нанёс ответный ракетный удар по Индии.