В Минобороны Пакистана сделали завяление об ударах Индии

Министр обороны Пакистана Хаваджи Асифа заявил, что на индийские удары Исламабад даст «ещё более сильный и громкий ответ».

Его слова передаёт местный канал SAMAA TV.

«Трусы попытались нанести удар из тени. Индия атаковала в темноте, но наш ответ будет сильнее и громче», — заявил глава оборонного ведомства.

6 мая Вооружённые силы Индии приступили к проведению операции «Синдур», в рамках которой были нанесены удары по «террористической инфраструктуре» в Пакистане. Об этом заявили в индийском Министерстве обороны.

Позже в SAMAA TV сообщили, что Пакистан нанёс ответный ракетный удар по Индии.