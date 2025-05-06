Вооруженные силы Индии начали наносить ракетные удары по инфраструктуре террористов в Пакистане и на территориях, находящихся под управлением страны, операция получила название «Синдур». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление индийского правительства.

По данным агентства, целью ВС Индии стали девять объектов в Пакистане и находящихся под его управлением Джамме и Кашмире. Отмечается, что удары наносились точечно по лагерям террористов, ни один пакистанский военный объект не пострадал.

Информацию об ударах Reuters также подтвердил представитель ВС Пакистана. По его словам, Индия запустила ракеты по трем позициям в Пакистане и на территориях, находящихся под управлением республики. Представитель ВС Пакистана заявил, что Исламабад ответит на это.

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Согласно информации агентства, многочисленные взрывы были зафиксированы в пакистанской части Кашмира недалеко от города Музаффарабад. После них в городе отключилось электричество.