В России назвали тип атаковавших Подмосковье беспилотников

Система противовоздушной обороны (ПВО) в Подмосковье отражает атаку дронов-камикадзе. Тип беспилотников назвал Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Жители Подмосковья сообщают о взрывах в воздухе. Расчеты ПВО работают по украинским БПЛА — камикадзе», — говорится в публикации.

В Раменском пролет одного из БПЛА попал на видео. Спустя несколько секунд дрон был сбит средствами ПВО.

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До того мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО сбила два БПЛА в Подмосковье.