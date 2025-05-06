На Украине представили новый БПЛА с дальностью до 1600 километров
На Украине представили новый ударный беспилотник FP-1 с дальностью полета до 1600 километров. Снимки БПЛА представлены на сайте Министерства стратегических отраслей промышленности страны.
Отмечается, что новый беспилотник был представлен на мероприятии, посвященном Дню пехоты. Согласно информации на стенде, FP-1 предназначен для уничтожения противника на стратегической глубине. Он может нести боевую часть до 120 килограмм и преодолевать до 1600 километров.
По словам замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анны Гвоздяр, FP-1 уже производится в стране «в очень больших количествах и имеет значительный интерес со стороны партнеров».