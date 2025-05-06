На Украине представили новый БПЛА с дальностью до 1600 километров

На Украине представили новый ударный беспилотник FP-1 с дальностью полета до 1600 километров. Снимки БПЛА представлены на сайте Министерства стратегических отраслей промышленности страны.

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Отмечается, что новый беспилотник был представлен на мероприятии, посвященном Дню пехоты. Согласно информации на стенде, FP-1 предназначен для уничтожения противника на стратегической глубине. Он может нести боевую часть до 120 килограмм и преодолевать до 1600 километров.

По словам замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анны Гвоздяр, FP-1 уже производится в стране «в очень больших количествах и имеет значительный интерес со стороны партнеров».