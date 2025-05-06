Собянин: силами ПВО сбиты еще три беспилотника, следовавших к Москве

Сергей Собянин заявил об уничтожении еще трех вражеских беспилотников, летевших на Москву, во вторник, 6 мая. Об этом мэр столицы сообщил в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее мэр сообщил об уничтожении двух беспилотников, направлявшихся к столице. Спустя время стало известно об еще одном ликвидированном дроне.

Также в ночь на 6 мая российские силы ПВО ликвидировали 19 вражеских дронов, летевших в сторону Москвы.

После падения обломков одного из беспилотных летательных аппаратов на Каширском шоссе работали экстренные службы. Однако в результате ЧП серьезных повреждений не было выявлено. Также никто не пострадал.