Бельгия на годы отложила поставку истребителей F-16 Украине

Бельгия передаст Киеву 30 истребителей F-16, которые должна была начать поставлять еще в 2024 году, только в ближайшие годы. Такое заявление сделал министр обороны европейской страны Тео Франкен во время выступления в американском аналитическом центре Атлантический совет (признан нежелательной в России организацией), передает ТАСС.

«Мы поставим 30 истребителей F-16… в ближайшие годы, как можно скорее, когда у нас будут наши F-35, мы передадим F-16», — уточнил глава оборонного ведомства.

В апреле Бельгия пообещала передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) два F-16 на запчасти. В Брюсселе также заявили о принятом решении ежегодно выделять Киеву миллиард евро (около 94 миллиардов рублей).