Бельгийские власти планируют приобрести системы ПВО по типу Patriot или NASAMS для защиты объектов Евросоюза и НАТО на территории страны, сообщил глава минобороны королевства Тео Франкен. Его цитирует РИА Новости.

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«У нас этого нет, поэтому мы закупим, возможно, NASAMS, Patriot или другие системы. <...> У нас есть важные институты: европейские институты, НАТО, SHAPE, Euroclear, SWIFT. Поэтому нам нужна более совершенная защита», — сказал Франкен.

При этом он отметил, что в ином случае Бельгии придется закупить больше истребителей F-35 в качестве альтернативы.

3 мая сообщалось, что начальник Генерального штаба Бельгии Фредерик Вансина обратился к федеральному правительству с призывом объявить кризисное состояние, чтобы ускорить процесс закупки вооружения.

Он отметил, что нынешняя система закупок в Бельгии чрезмерно бюрократична и медленна, в отличие от России, где, по его словам, производство военной техники ведется круглосуточно.