В Севастополе и Краснодарском крае объявили воздушную тревогу

На территории Севастополя и Краснодарского края была объявлена воздушная тревога. Об этом во вторник, 6 мая, сообщил Mash.

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— Морской транспорт в Севастополе приостановил работу, Крымский мост закрыт, — передает Telegram-канал.

Ночью 6 мая российские войска ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над Брянской, Воронежской, Пензенской, Калужской, Белгородской, Липецкой, Самарской, Владимирской, Курской и Ростовской областями, а также над Московским регионом.

В период с 09:30 до 13:10 российские средства ПВО уничтожили еще 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над территорией Орловской, Курской и Брянской областей. В тот же день в городском округе Жуковский ввели режим «Внимание по БПЛА», а в подмосковном Раменском — воздушную опасность.

Министерство обороны России сообщило, что российские силы ПВО уничтожили 57 беспилотников Украины после 18:40. Согласно данным ведомства, 31 дрон был уничтожен над территорией Брянской области, 14 — над территорией Курской области, семь — над Орловской, два — над Калужской и два — над Рязанской областями. Еще один беспилотник был спит над Крымом.