В Омане заявили о договоренности между США и хуситами о прекращении огня

США и правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» договорились о прекращении огня при посредничестве Омана. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на главу МИД султаната Омана Бадр аль-Бусаиди.

Отмечается, что представители Омана провели соответствующие «обсуждения и контакты» с США и йеменскими хуситами, по итогам которых было достигнуто соглашение о прекращении огня между двумя сторонами.

«В будущем ни одна из сторон не будет наносить удары по другой, включая американские суда, в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, обеспечивая свободу судоходства и бесперебойное движение международных коммерческих судов», — говорится в заявлении главы МИД султаната.

Движение «Ансар Алла» эту информацию пока не подтвердило.

Ранее о том, что США прекратят удары по хуситам в Йемене сообщил американский президент Дональд Трамп. По его словам, «Ансар Алла» капитулировали и пообещали больше не атаковать суда в Красном море.