Названо число сбитых над Россией беспилотников

В Минобороны РФ сообщили, что в небе над Россией было уничтожено 57 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в ведомстве, беспилотники были сбиты силами ПВО. При этом БПЛА были замечены сразу над шестью регионами страны — Брянской, Курской, Орловской, Калужской и Рязанской областями, а также над Крымом.

«В течение вечера 6 мая после 18:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 — над территорией Брянской области, 14 — над территорией Курской области, 7 — над территорией Орловской области, 2 — над территорией Калужской области, 2 — над территорией Рязанской области, и 1 — над территорией Республики Крым», — сообщили в Минобороны.

Ранее на подлете к Москве сбили 19 беспилотников.