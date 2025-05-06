Над российскими регионами сбили 13 украинских БПЛА
Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Речь идет о БПЛА самолетного типа. Работа дежурных средств ПВО по целям велась с 17:21 по 18:40 по московскому времени.
«Уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Калужской области, четыре — над территорией Тульской области, два — над Московским регионом», — говорится в тексте.