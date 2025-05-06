Над российскими регионами сбили 13 украинских БПЛА

Аксинья Кравченко

Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Над российскими регионами сбили 13 украинских БПЛА
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Речь идет о БПЛА самолетного типа. Работа дежурных средств ПВО по целям велась с 17:21 по 18:40 по московскому времени.

«Уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Калужской области, четыре — над территорией Тульской области, два — над Московским регионом», — говорится в тексте.
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