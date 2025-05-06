Над российскими регионами сбили 13 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Речь идет о БПЛА самолетного типа. Работа дежурных средств ПВО по целям велась с 17:21 по 18:40 по московскому времени.