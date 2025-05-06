ВС РФ применили бомбу весом в полтонны по пытавшимся прорваться под Курск ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России, предположительно, применили авиабомбы ФАБ-500 весом в полтонны по пытавшимся прорваться в Курскую область украинских военнослужащих. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно журналистам издания, российские войска нанесли несколько массированных ударов по местам скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ), успешно поразив всю тяжелую технику, на которой противник пытался прорваться через границу России.

Кроме того, выяснилось, что в попытке наступления на российский регион Киев задействовал батальон «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен).

По информации канала, в результате последней атаки ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и несколько единиц тяжелой техники, в том числе танки Т-72, боевые бронемашины «Козак», боевые машины пехоты Bradley, а также множество мотоциклов и квадроциклов.

В свою очередь, Mash сообщил, что за 5 мая ВСУ при попытке штурма границы в Курской области потеряли 70 человек, 15 квадроциклов, танк и четыре машины.

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Ранее проект Wargonzo сообщил, что ВСУ зашли в Теткино Курской области, где сейчас ведутся бои. По его данным, противник проник в поселок несколькими малыми группами на квадроциклах и мотоциклах, после чего солдаты спешились и попытались рассредоточиться по территории.