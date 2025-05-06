Собянин: отражена атака беспилотника, летевшего на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в сторону столицы. Об этом во вторник, 6 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в Telegram-канале главы города.

Незадолго до этого Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку двух БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направлялись к Москве.

Ночью российские войска ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над Брянской, Воронежской, Пензенской, Калужской, Белгородской, Липецкой, Самарской, Владимирской, Курской и Ростовской областями, а также над столичным регионом.