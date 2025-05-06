Формально воздерживаясь от удара по параду Победы в Москве, президент Украины Владимир Зеленский может нанести удар по российской столице 8 мая. Атаку накануне праздничных мероприятий допустил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский, соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«Наш "величайший уклонист" может нанести удар по Москве, но не 9-го мая, так как его попросили этого не делать, а 8-го. Как раз после ратификации грабительского договора о минералах», — заявил нардеп.

Он добавил, что таким ударом Зеленский попытается сорвать перемирие, которого пытается добиться президент США Дональд Трамп.

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Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. Об этом он заявил в своем вечернем обращении, выложенном в Telegram.

«Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил он.

Украинский лидер также сказал, что Россия должна переживать о продолжающихся боевых действиях.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести удары 9 Мая, но не по Москве, а по другим регионам России. Возможные цели украинской атаки со ссылкой на источники среди украинских военных назвало издание The Washington Post (WP).

«Как вы можете видеть, все системы противовоздушной обороны России переброшены для защиты Москвы. Даже если будет попытка, она не увенчается успехом. Возможно, Украина нанесет удары по другим регионам, но не по Москве», — приводятся в публикации слова представителя ВСУ.

При этом собеседник издания из министерства обороны Украины выразил предположение, что Киев вообще откажется от планов удара по России 9 Мая, чтобы не спровоцировать резкой реакции Москвы и Вашингтона.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам заявление Владимира Зеленского о том, что в Москве якобы "правильно переживают", что парад Победы находится под угрозой.

"Зеленский делает много разных заявлений", - сказал глава кремлевской пресс-службы, обратив внимание, что в большей своей части эти заявления неудачны.

"Парад будет", - подчеркнул Песков, добавив, что все будут наблюдать за этим парадом с гордостью.

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Владимир Зеленский угрозами насчет 9 Мая пытается запугать председателя Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпина. Это мнение выразил политолог Марат Баширов в интервью газете «Московский комсомолец».

Он отметил, что продолжающиеся налеты украинских беспилотников проводятся по ночам, в связи с чем визиту иностранных лидеров днем это не помешает. Хотя украинские власти и пытаются создать угрозу для Москвы.

«И тем не менее китайская делегация летит на 4 дня (и это только официально), а мы принимаем их на высшем уровне. А на Председателя Си ориентируются и другие лидеры стран. Попробуй не прилететь, когда китайцы планируют такой грандиозный визит», — заявил Баширов.

Также Баширов обратил внимание на то, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет 9 мая в Москву на парад Победы. Баширов утверждает, что трагедия в спорном регионе и нынешнее обострение между Индией и Пакистаном является «дымовой завесой», чтобы Моди мог отменить визит под серьезным предлогом.

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Ходаренок считает, что адекватным ответом станет массированный удар по Киеву, включая правительственные здания и резиденцию Владимира Зеленского. Для реализации возмездия могут быть использованы российские ракетные комплексы «Калибр» и «Искандер», а также стратегическая авиация с крылатыми ракетами X-101.

В своей статье для «Газеты.ру» эксперт отметил, что потенциальный «удар возмездия» превзойдет по масштабу все предыдущие действия в рамках специальной военной операции.

Ходаренок предупредил, что в результате такого сценария Киев может быть практически уничтожен. В связи с этим он настоятельно рекомендовал украинскому руководству учитывать возможные последствия при планировании любых атак на Москву в период праздников.

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Учитывая острые заявления Владимира Зеленского о планах испортить в России празднование Дня Победы, европейцам стоит «молиться Богу» на хладнокровие и мудрость руководства РФ. Об этом заявил член Совета Федерации Андрей Климов.

«Многие военные действия украинской стороны изначально разрабатываются как медийные проекты. Это является существенной частью наблюдаемых событий», – отметил сенатор.

Климов добавил, что в связи с тем, что украинское руководство, во главе с действующим президентом, состоит из людей, связанных с шоу-бизнесом, и консультируется с западными специалистами в этой сфере, медийная составляющая происходящего для них приоритетна.

По его мнению, медийная мотивация зачастую превалирует над другими факторами, такими как финансовые потери, утрата техники и человеческие жертвы.

Парламентарий заявил, что в Киеве приложили значительные усилия, чтобы каким-либо образом омрачить празднование 9 мая. Он подчеркнул, что украинские власти вблизи российских границ продолжают деструктивную деятельность, представляющую опасность и несущую смерть, пишет Life.ru.

«Еевропейцам, особенно из Восточной Европы, Богу надо молиться, что у нас мудрые руководители, а нервы у них крепкие», – заключил Климов.

Украина вряд ли станет пытаться атаковать Москву 9 мая во время проведения парада Победы из-за низких шансов на успех. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в министерстве обороны республики.

"Даже если будет попытка, она не увенчается успехом. Возможно, Украина нанесет удары по другим регионам, но не по Москве", - сказал собеседник газеты.

Другой источник издания заметил, что атака парада Победы, который планируют посетить официальные лица из Китая, Индии и Европы, может вызвать ответные действия со стороны России и повлечь недовольство Соединенных Штатов.

Он назвал предположения о том, что Украина планирует нападение, "раздутыми".

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