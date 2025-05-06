Украинские военные пытаются окружить Теткино в Курской области. Подробности нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российском приграничье стали известны Telegram-каналу «Управление Z».

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По данным канала, ВСУ начали наступление со стороны населенного пункта Искрисковщина Сумской области, тем самым пытаясь окружить поселок Теткино с другой стороны.

Как видно на опубликованных кадрах объективного контроля, российские военные наносят удары по позициям украинских солдат, которым удалось пробраться на окраину российского населенного пункта. Уточняется, что удары наносятся с помощью фугасных авиабомб.

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Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что украинские подразделения около 16:00 по московскому времени выдвинулись в сторону опорного пункта российских десантников в курском приграничье. Разведка также зафиксировала активизацию ВСУ в лесопосадках еще на нескольких участках в приграничной зоне.