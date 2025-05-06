В Госдуме ответили, куда направили бойцов КНДР из Курской области

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что передислокация участвовавших в боевых действиях в Курской области северокорейских военных является секретной информацией. Об этом пишет NEWS.ru.

Парламентарий отметил, что даже если бы знал, куда направили бойцов из КНДР, не сказал бы, так как передислокация любых войск, вне зависимости от их принадлежности — вообще секретная информация.

Любые предположения о перемещении бойцов не имеют оснований, поскольку эти данные не подлежат разглашению, добавил собеседник издания.

Он выразил уверенность, что на любом новом участке фронта северокорейские воины проявят себя так же эффективно.

Колесник подчеркнул, что положению войск ВСУ, которые столкнутся на передовой с бойцами из КНДР в будущем, не завидует.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов предположил, что спецназ КНДР мог быть переброшен в Донбасс.