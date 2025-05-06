Стал известен ответ Израиля на обстрел аэропорта Бен-Гурион

ВВС Израиля второй за сутки нанесли удары по объектам в Йемене. В частности, по международному аэропорту Саны, цементному заводу, электростанциям. Об этом пишет пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что удар был нанесен на фоне обстрела израильского аэропорта Бен-Гурион.

В ЦАХАЛ уточнили, что инженеры движения «Ансар Алла» (хуситы) использовали цемент, произведенный на заводе «Аль-Имран», для строительства туннелей и военных объектов.

Атаки были совершены с соблюдением всех возможных мер предосторожности, чтобы свести к минимуму ущерб гражданскому населению и гражданскому имуществу, подчеркнули в пресс-службе.

По предварительным данным, при ударе были уничтожены все гражданские самолеты, которые находились на стоянке воздушной гавани. Количество пострадавших пока не называется.

Представитель движения «Ансар Алла» Мохаммад Аль-Бахити заметил, в свою очередь, что хуситы продолжат борьбу против США, Великобритании и Израиля. Он уточнил, что противостояние будет длиться до тех пор, пока не прекратится агрессия против Газы.