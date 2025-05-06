Вернувшиеся из украинского плена военные признались, что рады оказаться дома

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Вернувшиеся из украинского плена российские военные заявили, что рады оказаться дома.

Освобожденные из украинского плена бойцы поделились эмоциями
© РИА Новости

Один даже признался, что заплакал бы, если бы увидел родных, пишет РИА Новости со ссылкой на видеоролик Минобороны РФ.

«Когда я увидел российские флаги, у меня эмоции просто выплескивались наружу, можно сказать, чуть ли не лились слезы. Мне кажется, если бы были здесь родные, я бы заплакал», — сказал боец Вооруженных сил (ВС) РФ.

Другой военный отметил, что очень рад за себя и за «всех пацанов, кто попал на этот обмен». Еще один признался, что день возвращения из плена стал для него самым прекрасным.

6 мая Украина и Россия провели обмен пленными военнослужащими. Москва и Киев передали друг другу по 205 бойцов. Посредником выступили ОАЭ.

Как сообщили в Минобороны России, на данный момент бойцы ВС РФ, которые вернулись из плена ВСУ, находятся на территории Белоруссии. Сейчас им оказывается психологическая и медицинская помощь. В скором времени их отправят в РФ для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации.

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