Эксперт разоблачил новое гиперзвуковое оружие США

Военный эксперт Алексей Леонков разоблачил американское гиперзвуковое оружие Talon-A, объяснив его истинное назначение. В беседе с Life он отметил, что Talon-A — это авиационно-космическая система, запускаемая с самолета-носителя Stratolaunch, а не гиперзвуковое управляемое вооружение.

Эксперт подчеркнул, что проект основан на советской программе «Воздушный старт» 1980-х годов, разработанной МПО «Молния». По его словам, российские гиперзвуковые аппараты маневрируют, в отличие от Talon-A. США используют термин «гиперзвук» для демонстрации технологических достижений, тогда как в России уже были запуски, включая программу «Спирали».

Эксперт также заявил, что у США есть проекты, основанные на советских наработках, такие как орбитальный самолет X-37B. Россия, по его словам, имеет гиперзвуковое оружие первого и второго поколения, включая баллистическую ракету «Орешник».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты провели в марте второе успешное испытание многоразового гиперзвукового аппарата Talon-A. В декабре 2024 года прошло первое его испытание, однако об этом информация не разглашалась.