Российский военный зубами перегрыз нить оптоволокна и сбил дрон ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют мирные кварталы Краснояружского района в приграничье Белгородской области разными типами вооружения. Об этом заявил российский оператор FPV-дронов с позывным Сынок, передает РИА Новости.

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Как рассказал военнослужащий, ВСУ «не жалеют снарядов, бьют разными калибрами и со всего», в том числе отправляют дроны на оптоволокне. По его словам, один такой удалось сбить с помощью повреждения кабеля.

«Однажды один такой кружил над нами, что-то высматривал. Потом ушел к дороге. В тот момент в нашу сторону направлялся автомобиль. Я, недолго думая, выбежал, отыскал нить и перегрыз зубами. Дрон тут же упал и взорвался где-то в 300 метрах от меня», — вспомнил Сынок.

По его словам, ВСУ также наносят удары по приграничью ракетами HIMARS. Он рассказал, что ему с сослуживцами чудом удалось выжить в результате такого обстрела.

«Выбежали после обстрела с Танкистом с нашей точки. Осмотрелись — вышли не все. Вернулись. Одного присыпало — откопали и вытянули вглубь лесополосы. Побежали за другими. А над головой кружили "немецкие птицы". Перебороли страх, спасли всех», — рассказал боец.

Он добавил, что медицинскую помощь раненым приходилось оказывать с помощью подручных средств.

«Несколько часов ждали эвакуацию, не давали раненым уснуть, бодрили. И отбивались от вражеских БПЛА. К счастью, обошлось: парни теперь восстанавливаются в госпитале», — заключил он.

Ранее сообщалось о новых попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область, в том числе по газопроводной трубе и на танке Т-64, а также малыми группами — по три-четыре человека.