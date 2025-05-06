Военкор заявил о подступающих к Курской области грузовых колоннах ВСУ

Lenta.ru

Грузовые колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подступают через город Конотоп Сумской области для атаки на Курскую область. Об этом заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале.

Военкор заявил о подступающих к Курской области грузовых колоннах ВСУ
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Он уточнил, что противник пытается проникнуть в Рыльские и Хомутовские районы Курской области.

Кроме того, по сведениям Коца, украинские военные концентрируют силы на своей стороне в направлении деревни Отрубы, чтобы отрезать Теткино с севера.

«Там придется форсировать Сейм. Большой риск самим попасть в западню. Впрочем, когда это останавливало Сырского (главнокомандующий ВСУ — прим. "Ленты.ру")», — порассуждал в посте российский военкор.

5 мая стало известно о новой попытке прорыва украинских военных в Курскую область. Российские военкоры утверждали, что бронегруппы противника пошли в атаку, всего на прорыв российской границы, по разным сведениям, было брошено от 50 до 250 человек.

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Александр Коц
Конотоп
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