Появилось видео уничтожения бойцов ВСУ у границы Курской области

Военный блогер Владимир Романов опубликовал видео удара по украинским солдатам после их неудачной попытки прорваться в Курскую область.

Очередной накат, напомним, произошел на приграничный поселок Теткино. Две роты ВСУ с танками и тяжелой инженерной техникой попытались пересечь границу РФ с двух направлений.

Разведка ВС РФ знала, что ВСУ сунутся. Знала, где это произойдет, и наши военные заранее подготовились. Украинские инженерные машины сожгли артиллерией и дронами при попытке проделать проход в наших минных полях. Параллельно уничтожили несколько танков и квадроциклы, на которых двигалась пехота.

Военкор Харченко: ВСУ готовят новую атаку на Курскую область

После встречного боя обе бронегруппы по ударами дронов откатились на исходные позиции. На видео запечатлен момент добивания экипажа инженерной машины разграждения после того, как ИМР подбили. В кадр также попал сгоревший квадроцикл ВСУ.