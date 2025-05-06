На Украине в сеть слили советы властей по поимке мобилизованных

Утечку видео с закрытого совещания житомирского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП, аналог военкомата) объяснили хакерской атакой. Соответствующее сообщение опубликовало ведомство на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), передает «РБК Украина» (к 9:40 мск публикация была удалена со страницы ТЦК — прим. «Ленты.ру»).

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Вечером 5 мая в сети распространилось видео с закрытого совещания ТЦК, на котором руководитель ведомства информирует работников о наиболее эффективных способах поиска потенциальных мобилизованных. Он советует осуществлять звонки тем, кто продает оружие и машины, представляясь покупателями.

Позднее житомирский ТЦК подтвердил подлинность видео.

«Недавно была совершена хакерская атака на систему ТЦК и СП Житомирской области. В результате этого в сеть попала видеозапись служебного совещания должностных лиц, которая была обнародована с целью манипулирования общественным мнением», — цитирует обращение «РБК Украина».

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