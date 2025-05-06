ВСУ ударили по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны под Херсоном
ВСУ ударили по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны под Херсоном, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Киевские боевики нанесли подлый удар по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны в Брилёвке Алёшкинского округа. В результате атаки памятник получил повреждения. Это проявление крайнего цинизма и вандализма», — сообщил он.
Также сообщалось, что двух пострадавших пенсионеров при атаке ВСУ на село Тяжино госпитализировали.
За ночь над регионами России сбили более сотни украинских БПЛА.