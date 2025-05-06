ВСУ ударили по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны под Херсоном, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Киевские боевики нанесли подлый удар по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны в Брилёвке Алёшкинского округа. В результате атаки памятник получил повреждения. Это проявление крайнего цинизма и вандализма», — сообщил он.

Также сообщалось, что двух пострадавших пенсионеров при атаке ВСУ на село Тяжино госпитализировали.

За ночь над регионами России сбили более сотни украинских БПЛА.