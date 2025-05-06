Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Москву и Московскую область беспилотными летательными аппаратами «Лютый». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что дроны летели роем на небольшом расстоянии друг от друга. Часть из них была ликвидирована на подлете к Москве и области — в Калужской области.

Дрон типа «Лютый» способен пролетать на расстояние до 1000 км и нести на себе боевую часть с фугасными зарядами массой до 50 кг.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обломки одного из сбитых украинских дронов были обнаружены на Каширском шоссе.

Над Россией ночью сбили 105 дронов ВСУ

По данным Министерства обороны России, силы противовоздушной обороны в ночь на 6 мая сбили над регионами России 105 беспилотников ВСУ, в том числе 19 — над Московским регионом.

Из-за угрозы атаки беспилотников в пяти российских аэропортах были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Ночью не менее десяти самолетов, которые следовали в Москву из других городов, были перенаправлены на посадку в аэропортах Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга из-за ограничений в работе воздушных гаваней столицы.