Российский военный рассказал о роли ЕС в создании украинских БПЛА

Значительная часть тяжелых дронов «Баба-Яга», которые применяются украинскими военными, производится в странах Европейского союза (ЕС), в том числе и в Германии. Об этом заявил РИА Новости военнослужащий из лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным «Авангард».

По его словам, произведенных за рубежом и поставленных Киеву беспилотников очень много на херсонском направлении.

«В целом, много на «бабках-ежках» наклеек немецкого производителя. Да, в основном, это все немецкое, европейское. Много «бабок-ежек» делается в Германии и в других странах Евросоюза», - пояснил «Авангард».

Ранее журнал The Economist сообщил, что Украина разработала БПЛА с запасом хода до трех тысяч километров, способный поражать цели в Сибири. По данным издания, Киев вложил сотни миллионов долларов в разработку таких БПЛА. 17 марта Владимир Зеленский заявил о том, что «есть хорошие новости относительно дронов», способных преодолевать до трех тысяч километров.