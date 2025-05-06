Бойцы ВС РФ рассказали о борьбе с ВСУ в самой горячей точке границы

РИА Новости рассказало, что ВСУ пытаются малыми группами атаковать населенные пункты Краснояружского района Белгородской области. Им противостоят военные 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ - они рассказали агентству, как создают буферную зону.

Корреспонденты РИА Новости побеседовали с российскими операторами FPV-дронов (беспилотники с видом от первого лица). Они подчеркнули, что ВС РФ контролируют все ключевые подходы к населенным пунктам у границы.

«Мы выталкиваем их [ВСУ - прим.ред.] подальше от границы, создавая буферную зону, чтобы они больше и не пробовали прорваться», - рассказал оператор FPV-дрона с позывным Сынок.

По его словам, в первые дни, когда его подразделение перевели с курского направления в Краснояружский район Белгородской области, расход дронов был большой. Он отметил, что днем и ночью военные запускали по 40-50 дронов.

«Неделями не спали: ВСУ настойчиво лезли вперед», - рассказал военный.

Российские солдаты на этом направлении работают по целям в населенных пунктах, лесополосах и рощах на той стороне границы. Боец с позывным Кедр рассказал, что ВС РФ часто замечают движение в районе села Миропольское Сумской области.

«Ночью наблюдаем, где противник окапывается, а днем активно туда летаем, не даем закрепиться», - отметил он.

Бойцы объяснили, что в зависимости от цели выбирают, какой именно снаряд применить. Инженер расчета с позывным Танкист отметил, что для атак по бронетехнике применяются кумулятивные снаряды, а по пехоте - осколочно-фугасные. Также в распоряжении военных есть особенный снаряд, по мощности сравнимый со 120-миллиметровым минометом - он эффективен для ударов по укреплениям и блиндажам.

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Днем операторы ВСУ пытаются следить за перемещениями российских военных, а ночью украинские дроны сбрасывают мины на дороги и на позиции пехоты, рассказали бойцы.

«Летает «Баба-яга» именно ночью, чтобы было сложнее сбить. Тем не менее поражаем. Раньше они пользовались накатанным маршрутом, потом переключились на ручное управление, чтобы мы не выследили. Как бы не так - с задачей справляемся», - заявил военный с позывным Пухляш.

Российские военные рассказали РИА Новости, что ВСУ под натиском ВС РФ бросают свои позиции, отступая все дальше от границы. Это подтверждается наблюдениями с воздуха.

«Но в некоторых местах при этом закатывают свои штурмовые группы. Подвалов рядом толком нету, поэтому копают норы, делают навесы. Как по их пехоте летит - бегут. Быстро сдаются», - рассказал Кедр.

Солдаты добавили, что ВСУ наносят удары разными калибрами и «бьют со всего», в том числе по жилым кварталам Краснояружского района. Однако со своими задачами украинские силы не справляются и неохотно соглашаются их выполнять, подчеркнули собеседники РИА Новости.