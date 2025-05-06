Израиль десятками самолетов нанес новые удары по боевикам в Йемене

Израиль наносит новые авиаудары по повстанцам-хуситам в Йемене. СМИ повстанцев сообщают, что по меньшей мере шесть ударов были нанесены по важному порту Ходейда в понедельник днем.

Израильские военные нанесли новую серию авиаударов по повстанцам-хуситам в йеменском городе Ходейда на Красном море на следующий день после того, как поддерживаемые Ираном повстанцы запустили ракету, которая поразила главный аэропорт Израиля, пишет The Guardian.

Пресс-служба повстанцев сообщила, что по меньшей мере шесть ударов были нанесены по важному порту Ходейда в понедельник днем. По словам повстанцев, другие удары были нанесены по цементному заводу в районе Баджил в провинции Ходейда. Израильские СМИ сообщили, что в операции принимали участие десятки израильских самолетов.

В воскресенье хуситы запустили ракету из Йемена, которая попала в подъездную дорогу рядом с главным аэропортом Израиля, что привело к кратковременной остановке рейсов и пригородного движения. Четыре человека получили легкие ранения. Это был первый случай, когда ракета упала на территорию израильского аэропорта с начала войны, констатирует The Guardian.

Хуситы утверждали, что удары по Йемену были нанесены в ходе совместной израильско-американской операции. Однако представитель министерства обороны США заявил, что Вашингтон не принимал участия в ударах, которые не были частью операции "Раф Райдер", военной операции США против хуситов в Йемене, направленной на предотвращение их нападения на корабли в Красном море. Источник говорил на условиях анонимности, отмечает The Guardian.

Однако, по словам другого американского чиновника, в понедельник американские военные отдельно нанесли несколько ударов по столице Йемена Сане.

Глава пресс-службы хуситов Насреддин Амер заявил, что израильские удары не остановят повстанцев, пообещав, что они ответят на атаку.

“Агрессивные сионистско-американские налеты на гражданские объекты не повлияют на наши военные операции против вражеского сионистского образования”, - написал он в своем посте в социальных сетях.

Он сказал, что хуситы будут наращивать свои атаки и не прекратят наносить удары по судоходным путям и Израилю, пока тот не прекратит войну в Газе.

Хуситы, как напоминает The Guardian, нападали на Израиль на протяжении всей войны в знак солидарности с палестинцами, повышая свой авторитет внутри страны и на международном уровне как последнего члена самопровозглашенной “Оси сопротивления” Ирана, способного совершать регулярные нападения на Израиль. Американские военные при президенте Дональде Трампе с 15 марта начали усиленную кампанию ежедневных авиаударов по хуситам.

Повстанцы-хуситы обстреливают Израиль с тех пор, как 7 октября 2023 года началась война с сектором Газа. Большинство ракет были перехвачены, хотя некоторые из них проникли через системы противоракетной обороны Израиля, причинив ущерб. Израиль нанес ответный удар по повстанцам в Йемене.

Израильские военные заявили, что в понедельник они нанесли удар по порту Ходейда, поскольку повстанцы-хуситы использовали его для получения оружия и военной техники из Ирана.

Нападение на международный аэропорт Бен-Гурион в воскресенье произошло за несколько часов до того, как министры израильского кабинета проголосовали за расширение войны в Газе, включая захват сектора Газа и пребывание на палестинской территории в течение неопределенного периода времени. Хотя воздушное сообщение возобновилось через час, атака может привести к отмене рейсов многих авиакомпаний, которые недавно возобновили полеты в Израиль.