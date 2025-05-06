Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер на YouTube-канале заявил, что в тот момент, пока Россия говорила о готовности к сотрудничеству, западные страны врали ей о расширении Североатлантического альянса и занимались вооружением Украины.

© mk.ru

Он уточнил, что представители РФ постоянно говорили о готовности к сотрудничеству, «чтобы все получили взаимную выгоду».

В России заявили о поражении Украины при продолжении конфликта

«Администрация президента Дональда Тармпа, в свою очередь, сначала признала, что Россия права. Они сообщили, что расширение НАТО спровоцировало украинский конфликт. Они признали, что России врали», - отметил Риттер.

По его словам, Россия имеет полное право на защиту своих территорий и границ страны.