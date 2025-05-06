Российский регион пытались атаковать два десятка беспилотников

Над Воронежской областью в ночь на вторник, 6 мая, сбили и подавили около двух десятков беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

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Беспилотники, как уточнил губернатор, подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средствами противовоздушной обороны (ПВО). Предварительно, никто не пострадал, крупных разрушений не зафиксировано.

Российский регион атаковали беспилотники

Ранее Гусев сообщал, что над Воронежской областью за ночь сбили 18 беспилотников. В результате падения дронов были повреждены окна в нежилом здании и кровля, хозяйственные постройки и автомобиль. Помимо этого, в парке загорелась детская площадка.

В ночь на 6 мая ВСУ также пытались атаковать Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили 19 летательных аппаратов над столичным регионом. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.