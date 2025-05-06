Названы вероятные цели Киева на 9 Мая

В преддверии Дня победы в России Киев готовит ряд провокаций. По мнению военного эксперта Владимира Ераносяна, самая вероятная цель для потенциальной атаки со стороны ВСУ — это Крым. Об этом он рассказал журналистам.

«Украина уже устраивает провокации в Крыму. Это многоагентные атаки дронов. Причем как воздушных, так и надводных дронов. <...> Нужно отметить, что этим многоагентным роем они прощупывают нашу систему ПВО, чтобы потом нанести удар с помощью ракет SCALP/Storm Shadow или „Нептун“. Все они могут бить по западному побережью Крыма и угрожать нашим гаваням». <...> То есть Крым — это сейчас самая реальная [точка] для их асимметрии», — считает Ераносян в беседе с aif.ru.

Второй вероятной целью для Киева являются близлежащие приграничные территории РФ, уверен он. Причем Киев может запустить туда модифицированные вооруженные беспилотники.

Эксперт оценил последствия для Киева в случае провокаций на День Победы

Также спикер добавил, что украинская сторона при всем желании не сможет нанести удар по ключевым объектам в глубине России, включая Красную площадь и Крымский мост. Дополнительно эксперт рассказал, что для нанесения своих ударов украинские военные используют инфраструктуру Причерноморья, включая такие объекты, как Черноморск, биосферные заповедники ниже Белгород-Днестровского и остров Змеиный.

Ранее военблогер Михаил Звинчук сообщал, что украинские военные сосредотачивают усилия на атаках северо-западной части Крыма, чтобы подавить системы ПВО и создать плацдарм для возможной десантной операции. В ночь на 2 мая над полуостровом было сбито 89 украинских беспилотников, большинство из которых уничтожили над Черным морем и в районе Севастополя. Этой ночью беспилотники ВСУ также атаковали Москву и еще три региона РФ.