В США спрогнозировали мрачный исход СВО

Lenta.ru

Запад не может надавить на Россию так, чтобы конфликт на Украине мог закончиться в пользу Киева. Такой исход спецоперации (СВО) спрогнозировало издание 19fortyfive.

В США спрогнозировали мрачный исход СВО
© Lenta.ru
«Широко распространено мнение, что при правильном давлении на Россию Москва будет вынуждена пойти на переговоры на условиях Киева. Такие надежды оторваны от реальности. Прямолинейная, до боли очевидная истина заключается в том, что война проиграна давным-давно», — указано в сообщении.

Отдельно подчеркивается, что чем дольше Запад продолжит поддерживать Украину и «отрицать очевидное», тем более мрачными будут итоги конфликта как для Запада, так и для Украины.

Путин заявил, что Россия специально не готовилась к СВО

Ранее отставной генерал Иностранного легиона Сухопутных войск Франции Доминик Делавард заявил, что мир на Украине может наступить к концу 2025 года — Россия принудит Киев к соглашению силой оружия.

«Украинское государство останется усеченным, малонаселенным и, следовательно, малоопасным для России в будущем», — сказал военачальник.
Военные новости
Москва
Киев
Соединенные Штаты
Украина
Франция