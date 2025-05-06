ВСУ атаковали дронами несколько российских регионов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются массированно атаковать дронами сразу несколько российских регионов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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В частности, о работе противовоздушной обороны (ПВО) сообщили жители Липецкой области, в регионе действует «красный уровень» опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам очевидцев, несколько взрывов раздались на окраине Липецка, в городе включили тревожную сирену. Официальных заявлений пока нет.

ВСУ ударили сразу по трем российским регионам

Кроме того, «красный уровень» опасности беспилотников действует в Рязанской, Тамбовской и Тульской областях.

Ранее двое несовершеннолетних пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Рыльску. Украинские ракеты атаковали электроподстанцю, город оказался обесточен.