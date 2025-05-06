ФСБ рассекретила данные о пособниках нацистов, укрытых Западом

Тысячи пособников нацистов, которые сбежали за границу после Второй мировой войны, укрылись в США, Канаде, ФРГ, Британии, Австралии. Федеральная служба безопасности России обнародовала данные, связанные с розыском военных преступников и их пособников, уничтожавших мирное население СССР, передает ТАСС.

«Многие военные преступники постарались скрыться от правосудия в странах, лояльно относившихся к носителям нацистской идеологии», — заявили в спецслужбе.

Там сообщили, что по состоянию на 1952 год, Министерство государственной безопасности (МГБ) СССР были установлены 2 486 сбежавших за границу соучастников преступлений немецких оккупантов против мирных граждан. В ФСБ уточнили, что 692 преступника, уличенные показаниями свидетелей и пострадавших, осели в Соединенных Штатах (из них 138 украинских и 183 прибалтийских националистов), 428 — в Канаде (из них 125 украинских и 145 прибалтийских националистов), 420 — в ФРГ (из них 115 украинских и 69 прибалтийских националистов), 309 — в Австралии (из них 70 украинских и 99 прибалтийских националистов), 218 — в Великобритании (из них 52 украинских и 44 прибалтийских националистов) и т. д.

ФСБ рассекретила документы о преступлениях тайной полевой полиции фашистов в Крыму

Также в спецслужбе отметили, что во время развязанной Западом холодной войны против СССР все эти военные преступники были объявлены «борцами за свободу». В ФСБ добавили, что «сменив хозяев», они продолжили заниматься подготовкой диверсантов и террористов для заброски в Советский Союз, принимать участие в разжигании националистических настроений в союзных республиках, поддерживать бандитов из незаконных вооруженных формирований на Украине и в Прибалтике, терроризировавших местных жителей.

В апреле правительство Аргентины рассекретило и представило общественности архивные материалы, проливающие свет на деятельность нацистских преступников, нашедших убежище в южноамериканской стране после окончания Второй мировой войны. Среди опубликованных документов особое внимание привлекает досье, составленное аргентинской разведкой на Йозефа Менгеле, врача, известного своими бесчеловечными экспериментами над заключенными концлагерей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что Гитлер, глядя на то, как к 1945 году положение нацистской Германии стало безнадежным, оторвался от реальности и стал жить в мире надежд: то ждал ссоры между СССР и Западом со дня на день, то верил в новое чудо-оружие, то просто в немецкий дух.