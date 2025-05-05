Группа украинских военнослужащих в понедельник, 1 мая, приняла участие в параде в Лондоне, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией и прошла по навозу, оставленному лошадьми из кавалерийских расчетов.

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Группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) маршировала невпопад друг с другом и прошла по лежащему на асфальте навозу. Это пришлось сделать и другим участникам мероприятия из других стран. Всего в шествии приняли участие более тысячи британских солдат и военнослужащих из других государств, парад в Лондоне транслировали британские телеканалы, в том числе The London Standard.

4 мая депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет назвал фарсом парад в Лондоне, который посвящен 80-летию Победы над нацистской Германией. Он отметил, что страны Запада долгие годы намеренно взращивали на Украине зерна нацизма, чтобы потом использовать «зомбированных западной пропагандой» украинцев против России.

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Об участии украинских военнослужащих в параде в Лондоне 3 мая объявил министр обороны Британии Джон Хили. Он назвал присутствие ВСУ «уместным», подчеркнув, что на мероприятии будут чествовать ветеранов Второй Мировой войны.