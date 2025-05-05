Армия США и Израиля нанесли совместный удар, который стал ответом на обстрел аэропорта Бег-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на йеменский телеканал Al Masirah.

Отмечается, что военно-воздушные силы двух стран нанесли серию из шести авиаударов. Под обстрел попали город Ходейда на западе Йемена, а также город и округ Бажель. При этом, ранее хуситы обстреляли аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

«Американо-израильские агрессоры нанесли шесть авиаударов по порту Ходейда», — сообщает Al Masirah.

Аэропорт Бен-Гурион закрыли для полетов из-за падения осколков ракеты из Йемена

Напомним, что в результате обстрела Бен-Гуриона пострадало восемь жителей Израиля, а сам аэропорт временно приостанавливал работу. Позже власти страны пригрозили хуситам «семикратным ударом» в ответ на этот обстрел.