Военный эксперт заявил, что Украина не планирует соблюдать перемирие

Украина наращивает военные силы и не планирует соблюдать предложенное президентом России Владимиром Путиным перемирие. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

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«На данный момент я не отмечаю каких-либо действий со стороны украинского руководства по проведению определенных мероприятий для мирного процесса. Сейчас на линии боевого соприкосновения наблюдается эскалация, продолжает поступать вооружение, военная техника, личный состав. То есть по всем факторам, которые я отмечаю, никаких абсолютно мирных соглашений на майские праздники Киев не собирается соблюдать», — считает Марочко.

Он отметил, что ряд украинских политиков негативно высказываются о предложении Путина.

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По его словам, российская сторона намерена соблюдать перемирие, однако «в любом случае ответка прилетит, если будут какие-то провокации».

28 апреля Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера и заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад.

Ранее Трамп заявил, что России нужна вся Украина.