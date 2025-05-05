ВСУ ударили сразу по трем российским регионам
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу три российский региона с помощью беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По его информации, под удар попали Воронежская, Ростовская и Белгородская области. По словам местных жителей, в Валуйском районе были слышны взрывы.
«В Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областях, где замечены украинские дроны R-15 (дальность до 700 км), могут быть сброшены мины "лепестки"», — пишет Mash.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Ранее стало известно об уничтожении летевших на столицу беспилотников. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в городском округе Подольск были ликвидированы четыре дрона.