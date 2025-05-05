Россия передала Индии новую партию оружия

Минобороны Индии сообщило, что армия страны в штатах Джамму и Кашмир получила новую партию оружия из России. Об этом сообщает India Today.

Отмечается, что целью этой поставки является усиление обороноспособности Индии на фоне возросшей напряженности с Пакистаном. Среди полученного российского оружия есть партия зенитных ракет, а также переносные зенитно-ракетных комплексы (ПЗРК) 9К338 «Игла-С».

Эта отправка является частью сделки, которая была заключена между «Рособоронэкспортом» и правительством Индии в 2023 году. Согласно договоренности, Индия должна получить 400 ракет и 120 ПЗРК общей стоимостью в 30 миллионов долларов. Из этого числа уже было отправлено как минимум 100 ракет и 24 пусковые установки — во вторую волну поставок также должны войти комплексы VSHORADS IR (произведенные в Индии комплексы, созданные по лицензии «Игла-С»). При этом, армия Индии уже объявила тендер на закупку еще около 90 ракет и 48 пусковых установок.

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